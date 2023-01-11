СКА победил «Спартак» в КХЛ

Петербургский СКА победил московский «Спартак» в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.

СКА победил ЦСКА в КХЛ

Встреча закончилась с результатом 3:2 (2:0, 1:2, 0:0) в пользу СКА. Все голы состоялись в равных составах.

СКА продолжает лидировать в чемпионате и Западной конференции КХЛ, набрав 80 очков. «Спартак» на "Западе" идет седьмым (51).

Ранее Зинэтула Билялетдинов вернулся на пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ru.wikipedia.org/Matt Boulton
ТЕГИ:СпартакХК СКАХоккейСпорт
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