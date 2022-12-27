Билялетдинов стал главным тренером ХК «Ак Барс»
Зинэтула Билялетдинов вернулся на пост главного тренера хоккейного клуба «Ак Барс», сообщает пресс-служба казанского клуба.
В сообщении говорится, что контракт со специалистом рассчитан до конца сезона 2022/2023. Отмечается, что исполнявший обязанности главного тренера Юрий Бабенко продолжит работу на позиции ассистента.
«Главная задача на сезон с команды не снималась, сейчас у нас есть время, чтобы исправить турнирное положение и хорошо подготовиться к плей-офф. Знаем, что Билялетдинов способен привить команде профессионализм и умение бороться в каждом матче», - заявил генеральный менеджер казанцев Марат Валиуллин.
Билялетдинов занимал пост главного тренера «Ак Барса» с 2004 по 2011 год и с 2014 по 2019 год. Под его руководством клуб трижды завоёвывал Кубок Гагарина.
Ранее Олег Знарок покинул пост главного тренера «Ак Барса» по собственному желанию, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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