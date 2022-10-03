СКА победил ЦСКА в КХЛ
Петербургский хоккейный клуб СКА победил московский ЦСКА в матче очередного тура регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Игра закончилась со счетом 3:2 (0:1, 1:1, 1:0, 1:0) в пользу СКА, который забросил решающую шайбу в овертайме.
За СКА голы провели хоккеисты Даниил Пыленков (40-я минута), Марат Хайруллин (56), Максим Грошев (63), за ЦСКА – Константин Окулов (8), Никита Нестеров (27).
СКА по итогам 14 матчей имеет 27 очков, ЦСКА – 15 очков по итогам 13 встреч.
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