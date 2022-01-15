Синицина и Кацалапов одержали победу на чемпионате Европы в танцах на льду

Российские спортсмены Виктория Синицина и Никита Кацалапов стали победителями в танцах на льду на чемпионате Европы по фигурному катания в Таллине.

Золотые призеры по итогам выступлений набрали 217,96 балла. На втором месте – также российская пара Александры Степановой и Ивана Букина (213,20). На третьем месте – итальянские спортсмены Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри (207,97).

Накануне стало известно, что Виктория Синицина и Никита Кацалапов захватили лидерство по итогам ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.