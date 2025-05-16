Сирийские власти нашли замену России в Тартусе

Договоренности сторон предполагают инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, передает РИА Новости. Сирийская погранслужба и DP World также договорились сотрудничать в вопросах создания промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде «стратегически важных» районов Сирии.

Американский лидер Дональд Трамп снятием санкций с Сирии снизит напряжение в регионе, но это не значит, что Россия окончательно потеряет свои позиции, заявил ранее НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.



