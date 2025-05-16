Сирийские власти нашли замену России в Тартусе

Сирийские власти подписали «меморандум о взаимопонимании» с дубайским портовым оператором DP World для инвестиций в порт Тартус. Предполагаемые вложения составят $800 млн, сообщило управление морских портов и наземных погранпереходов Сирии. В январе 2025 года новые власти исламского государства расторгли договор с Россией об управлении портом.

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Договоренности сторон предполагают инвестиции в развитие, управление и эксплуатацию многоцелевого терминала в порту Тартус, передает РИА Новости. Сирийская погранслужба и DP World также договорились сотрудничать в вопросах создания промышленных зон, свободных экономических зон, сухих портов и транзитных терминалов в ряде «стратегически важных» районов Сирии.

Американский лидер Дональд Трамп снятием санкций с Сирии снизит напряжение в регионе, но это не значит, что Россия окончательно потеряет свои позиции, заявил ранее НСН преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин.


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ФОТО: РИА Новости / Минобороны РФ
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