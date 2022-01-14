Россияне вышли в лидеры на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине

Российская пара в танцах на льду Виктория Синицина/Никита Кацалапов захватили лидерство по итогам ритм-танца на чемпионате Европы по фигурному катанию в Таллине.

Судьи оценили их выступление на 87,89 балла.

Их основные преследователи чемпионы России – Александра Степанова и Иван Букин. Они уступили первому месту, чуть более двух баллов.

Замыкают призовую тройку итальянцы Шарлен Гиньяр и Марко Фаббри, их отставание от Синициной и Кацалапова более 4,5 баллов.

Третий российский дуэт Диана Дэвис и Глеб Смолкин занимают промежуточно восьмое место.

Произвольная программа танцоров пройдёт в субботу.

На чемпионате Европы уже завершились соревнования спортивных пар. Российские дуэты заняли весь пьедестал. Золото завоевали чемпионы мира Анастасия Мишина и Александр Галлямов,

Ранее сообщалось, что пара Синицина и Кацалапов снялись с чемпионата России.

