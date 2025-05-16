Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Уточняется, что БПЛА был перехвачен и ликвидирован примерно в 14:00 16 мая по московскому времени.

В министерстве добавили, что сбитый дрон относился к самолетному типу, способному преодолевать значительные расстояния и обладающему большой ударной мощью.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

