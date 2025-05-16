Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью

Дежурные российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.

В Курской области сбили украинский дрон

Уточняется, что БПЛА был перехвачен и ликвидирован примерно в 14:00 16 мая по московскому времени.

В министерстве добавили, что сбитый дрон относился к самолетному типу, способному преодолевать значительные расстояния и обладающему большой ударной мощью.

Ранее украинский беспилотник уничтожили в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: t.me/gubernator_46
ТЕГИ:ПВОВСУБелгородская областьБеспилотники

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