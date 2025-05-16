Дежурные средства ПВО сбили украинский беспилотник над Белгородской областью
16 мая 202516:00
Дежурные российские средства ПВО уничтожили в небе над Белгородской областью беспилотник ВСУ. Об этом в своем Telegram-канале сообщило Минобороны России.
Уточняется, что БПЛА был перехвачен и ликвидирован примерно в 14:00 16 мая по московскому времени.
В министерстве добавили, что сбитый дрон относился к самолетному типу, способному преодолевать значительные расстояния и обладающему большой ударной мощью.
Ранее украинский беспилотник уничтожили в Курской области. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru