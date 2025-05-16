СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились
16 мая 202515:25
Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.
Встреча продлилась меньше двух часов.
Корреспондент RT сообщил, что переговоры проходили на русском языке, хотя переводчик и присутствовал в зале.
Ранее папа римский Лев XIV сообщил, что Ватикан может стать местом встречи лидеров двух стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru