СМИ: Переговоры России и Украины в Стамбуле завершились

Встреча делегаций России и Украины в Стамбуле завершилась, сообщает РИА Новости со ссылкой на собственный источник.

«Истерика или ультиматум?»: Чем закончатся переговоры России и Украины в Стамбуле

Встреча продлилась меньше двух часов.

Корреспондент RT сообщил, что переговоры проходили на русском языке, хотя переводчик и присутствовал в зале.

Ранее папа римский Лев XIV сообщил, что Ватикан может стать местом встречи лидеров двух стран, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: ТАСС / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:СпецоперацияТурцияРоссияУкраинаПереговоры

Горячие новости

Все новости

партнеры