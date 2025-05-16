ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину вырос до 81,2%
16 мая 202515:18
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян. Об этом свидетельствует проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос.
Таким образом, уровень доверия увеличился на 0,6% за неделю с 5 по 11 мая.
Уровень одобрения деятельности главы государства поднялся за неделю на 0,9% и достиг 79,2%.
Ранее Путин заявил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru