ВЦИОМ: Рейтинг доверия Путину вырос до 81,2%

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81,2% россиян. Об этом свидетельствует проведенный Всероссийским центром изучения общественного мнения опрос.

Путин заявил, что выбор его преемника будет за россиянами

Таким образом, уровень доверия увеличился на 0,6% за неделю с 5 по 11 мая.

Уровень одобрения деятельности главы государства поднялся за неделю на 0,9% и достиг 79,2%.

Ранее Путин заявил, что постоянно размышляет о преемнике, но решать, кто возглавит Россию, будет народ. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Кристина Кормилицына
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