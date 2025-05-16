Россиянам рассказали о неочевидных запрещенных товарах из Китая

Жители России могут заказывать посылки с нелегальными товарами из Китая, даже не зная об этом. Такое мнение озвучил адвокат коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры» Альберт Халеян в разговоре с «Газетой.Ru».

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Он заявил, что опасными посылками могут стать устройства с элементами искусственного интеллекта. К ним он отнес дроны с функцией распознавания лиц или GPS-навигацией. Такая продукция должна быть заранее сертифицирована на таможне.

Адвокат также отметил, что риск представляют посылки с биологически активными добавками, косметикой и медицинскими гаджетами. Если у них нет регистрационного удостоверения Росздравнадзора, то ввоз будет считаться незаконным.

Отдельные ограничения существуют на поставку семян, насекомых, растений и животных материалов. Отсутствие специального разрешения будет считаться нарушением карантинных норм и приведет к конфискации товаров.

Халеян посоветовал проверять заказ перед оплатой, чтобы убедиться в его легальности. Иначе можно столкнуться с административным и даже уголовным наказанием.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
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