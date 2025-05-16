Россиянам рассказали о неочевидных запрещенных товарах из Китая

Он заявил, что опасными посылками могут стать устройства с элементами искусственного интеллекта. К ним он отнес дроны с функцией распознавания лиц или GPS-навигацией. Такая продукция должна быть заранее сертифицирована на таможне.

Адвокат также отметил, что риск представляют посылки с биологически активными добавками, косметикой и медицинскими гаджетами. Если у них нет регистрационного удостоверения Росздравнадзора, то ввоз будет считаться незаконным.

Отдельные ограничения существуют на поставку семян, насекомых, растений и животных материалов. Отсутствие специального разрешения будет считаться нарушением карантинных норм и приведет к конфискации товаров.

Халеян посоветовал проверять заказ перед оплатой, чтобы убедиться в его легальности. Иначе можно столкнуться с административным и даже уголовным наказанием.

Ранее юрист рассказала, как защитить свои права при покупке онлайн-курсов, напоминает НСН.

