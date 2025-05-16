Папа римский предложит провести российско-украинские переговоры в Ватикане

Папа римский Лев XIV планирует предложить провести прямые российско-украинские переговоры в Ватикане, заявил госсектарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщило издание Politico.

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Сейчас, полагает кардинал, участвующие в переговорах стороны «вернулись к тому, с чего начинали», а сложившуюся ситуацию в беседе представителей двух стран можно охарактеризовать как крайне сложную.

Ранее папа римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов быть посредником в урегулировании военных конфликтов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: AP / ТАСС
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