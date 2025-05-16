Папа римский предложит провести российско-украинские переговоры в Ватикане
16 мая 202515:38
Папа римский Лев XIV планирует предложить провести прямые российско-украинские переговоры в Ватикане, заявил госсектарь Святого Престола кардинал Пьетро Паролин, сообщило издание Politico.
Сейчас, полагает кардинал, участвующие в переговорах стороны «вернулись к тому, с чего начинали», а сложившуюся ситуацию в беседе представителей двух стран можно охарактеризовать как крайне сложную.
Ранее папа римский Лев XIV заявил, что Ватикан готов быть посредником в урегулировании военных конфликтов. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru