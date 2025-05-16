Сеть «Лента» опровергла приобретение OBI
Информация о том, что ритейлер «Лента» якобы получил контроль над сетью строительных гипермаркетов OBI в РФ, не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор по развитию и строительству «Ленты» Максим Вахтин.
По его словам, ритейлер наблюдает за развитием рынка, и ранее уже приобретал другие компании.
«Мы приобретали «Биллу», «Семью», «Монетку»... но на данный момент что есть, то есть. Это просто слух», - заключил Вахтин.
Ранее управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг уход сериала «Маша и Медведь» из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru