Сеть «Лента» опровергла приобретение OBI

Информация о том, что ритейлер «Лента» якобы получил контроль над сетью строительных гипермаркетов OBI в РФ, не соответствует действительности. Как пишет РИА Новости, об этом заявил директор по развитию и строительству «Ленты» Максим Вахтин.

Акватермальный комплекс построят на месте сгоревшего гипермаркета OBI в Химках

По его словам, ритейлер наблюдает за развитием рынка, и ранее уже приобретал другие компании.

«Мы приобретали «Биллу», «Семью», «Монетку»... но на данный момент что есть, то есть. Это просто слух», - заключил Вахтин.

Ранее управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг уход сериала «Маша и Медведь» из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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