Сеть «Лента» опровергла приобретение OBI

По его словам, ритейлер наблюдает за развитием рынка, и ранее уже приобретал другие компании.

«Мы приобретали «Биллу», «Семью», «Монетку»... но на данный момент что есть, то есть. Это просто слух», - заключил Вахтин.

Ранее управляющий директор студии «Анимаккорд» Дмитрий Ловейко опроверг уход сериала «Маша и Медведь» из России, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».