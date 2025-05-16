СМИ: У Мариинского театра похитили почти 96 млн рублей

Утверждается, что внимание правоохранителей привлекло строительство административного корпуса на улице Булавского, 6А. Тендер на проведение работ был заключен в ноябре 2023 года от лица Мариинского театра с двумя компаниями: ООО «Компания «НК-Сити» и ООО «Монтекс-СПб».

Источник заявил, что в том же месяце подрядчики передали фиктивные документы о поставках материалов и закупках оборудования. На основании ложных данных театр оплатил услуги на сумму в 95,9 млн рублей. В ходе расследования был задержан генеральный директор ООО «Монтекс-СПб», отмечается в публикации.

Ранее сообщалось, что замдиректор департамента Минтранса задержан в Москве по подозрению в коррупции, напоминает НСН.

