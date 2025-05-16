СМИ: У Мариинского театра похитили почти 96 млн рублей
Полиция Санкт-Петербурга возбудила уголовное дело о хищении почти 96 млн рублей у Мариинского театра. Об этом сообщают «Известия» с ссылкой на свои источники.
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Утверждается, что внимание правоохранителей привлекло строительство административного корпуса на улице Булавского, 6А. Тендер на проведение работ был заключен в ноябре 2023 года от лица Мариинского театра с двумя компаниями: ООО «Компания «НК-Сити» и ООО «Монтекс-СПб».
Источник заявил, что в том же месяце подрядчики передали фиктивные документы о поставках материалов и закупках оборудования. На основании ложных данных театр оплатил услуги на сумму в 95,9 млн рублей. В ходе расследования был задержан генеральный директор ООО «Монтекс-СПб», отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что замдиректор департамента Минтранса задержан в Москве по подозрению в коррупции, напоминает НСН.
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