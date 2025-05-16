Банки в РФ предотвратили хищения средств клиентов на 4,6 трлн рублей
В первом квартале 2025 года российские банки предотвратили 43,8 млн попыток мошенников похитить средства у клиентов. Об этом сообщает пресс-служба Центрабанка РФ.
По данным регулятора, это более чем в два раза превышает среднее значение за весь 2024 год.
«Таким образом, банки защитили 4,6 трлн рублей своих клиентов», - говорится в сообщении.
В Центробанке добавили, что мошенники всё же сумели осуществить 296,6 тысячи мошеннических операций, похитив у граждан 6,9 млрд рублей.
Ранее в Центробанке заявили, что с 15 мая определенной категории граждан запретят переводить больше 100 тысяч рублей, новые ограничения вводятся для борьбы с дропперами, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru