Симона Байлз выступит в упражнении на бревне на Олимпиаде в Токио

Американка Симона Байлз выступит в индивидуальных соревнованиях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Обновленный стартовый лист опубликован на сайте оргкомитета в понедельник. Позже Федерация гимнастики США в Twitter подтвердила, что четырехкратная олимпийская чемпионка примет участие в соревнованиях, которые пройдут во вторник.

Напомним, ранее 24-летняя Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также с вольных упражнений. Кроме того, спортсменка отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

Её решение приостановить борьбу за олимпийские награды стало настоящей сенсацией. Изначально сообщалось, что Байлз не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам. Однако позже спортсменка заявила, что у нее не было травмы. По словам 19-кратной чемпионки мира, она не хотела продолжать соревноваться из-за «небольшого повреждения гордости» после неудачно выполненного опорного прыжка.