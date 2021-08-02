Симона Байлз выступит в упражнении на бревне на Олимпиаде в Токио

Американка Симона Байлз выступит в индивидуальных соревнованиях на бревне на Олимпийских играх в Токио. Обновленный стартовый лист опубликован на сайте оргкомитета в понедельник. Позже Федерация гимнастики США в Twitter подтвердила, что четырехкратная олимпийская чемпионка примет участие в соревнованиях, которые пройдут во вторник.

Напомним, ранее 24-летняя Байлз снялась с соревнований в групповом и индивидуальном многоборье, а также с вольных упражнений. Кроме того, спортсменка отказалась от участия в соревнованиях в опорном прыжке и упражнениях на брусьях.

Её решение приостановить борьбу за олимпийские награды стало настоящей сенсацией. Изначально сообщалось, что Байлз не смогла продолжить командные соревнования по медицинским причинам. Однако позже спортсменка заявила, что у нее не было травмы. По словам 19-кратной чемпионки мира, она не хотела продолжать соревноваться из-за «небольшого повреждения гордости» после неудачно выполненного опорного прыжка.

Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в личном многоборье

К слову, чемпионками Игр в Токио в командных соревнованиях по спортивной гимнастике впервые в истории стали представительницы России. Лилия Ахаимова, Виктория Листунова, Ангелина Мельникова и Владислава Уразова набрали 169,528 балла, обойдя своих соперниц их США и Великобритании.

Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвящённые главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТокиоОлимпиадаСпортивная ГимнастикаСпорт
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