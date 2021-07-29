Российская гимнастка Мельникова завоевала бронзу Олимпиады в Токио в личном многоборье
Российская гимнастка Ангелина Мельникова стала бронзовым призёром Олимпийских игр в Японии в индивидуальном многоборье, сообщает специальный корреспондент НСН из Токио.
Золотую медаль завоевала представительница США Суниса Ли, набравшая 57,433 балла. Второй, с результатом 57,298 балла, стала бразильянка Ребека Андраде. Суммарный результат россиянки 57,199 балла.
Ранее российский дзюдоист Нияз Ильясов, выступающий в весовой категории до 100 кг, победил представителя Грузии Варлама Липартелиани и стал бронзовым призёром Олимпийских игр в Токио, сообщает телеканал «МИР 24».
Специальный корреспондент НСН Наталья Шатова следит за Олимпиадой в Токио с места событий. Слушайте ее выпуски, посвященные главному спортивному событию года, в эфире Нашего Радио, Rock Fm и Радио Jazz, а также читайте на сайте nsn.fm и в Telegram-канале «Радиоточка НСН».
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