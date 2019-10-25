Сил играть на два фронта нет. Российские клубы в еврокубках терпят странные поражения

Диаметрально противоположные эмоции испытали российские футбольные болельщики после матчей 3-го тура Лиги Европы, в котором «Краснодар» прервал серию из четырех поражений, а ЦСКА – увеличил до трех.

«У ЦСКА есть проблемы в центре поля. Прекрасно знаем о них». С этих слов начал послематчевую пресс-конференцию наставник столичных армейцев Виктор Гончаренко. Его команда уступила «Ференцварошу» со счётом 0:1. Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова. Мнение игроков относительно этой игры разошлись. Кто-то, как Вадим Карпов, признали, что москвичи технически не так оснащены, как игроки соперника. Кто-то, как Магнуссон считает, что сыграли неплохо, только просто не смогли забить.

Прокомментировать эту встречу НСН попросила экс-игрока сборной России Валерия Кечинова.

«Играли неплохо, были моменты. Не забили сами и в итоге проиграли. Это нехорошо, потому что это третье поражение команды. Мы все ожидали лучшего и большего, так что это пока провальное поражение», - поделился своим мнением футболист.

Это поражение стало для армейцев третьим подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого москвичи проиграли испанскому «Эспаньолу» и болгарскому «Лудогорцу». После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает «Эспаньол» с семью очками, второе — «Лудогорец», набравший шесть очков, третья позиция у «Ференцвароша».