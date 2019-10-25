Сил играть на два фронта нет. Российские клубы в еврокубках терпят странные поражения
В этом выпуске НСН-СПОРТ экс-игроки сборной России по футболу Валерий Кечинов и Николай Писарев комментируют выступление российских клубов в Лиге Европы.
Диаметрально противоположные эмоции испытали российские футбольные болельщики после матчей 3-го тура Лиги Европы, в котором «Краснодар» прервал серию из четырех поражений, а ЦСКА – увеличил до трех.
«У ЦСКА есть проблемы в центре поля. Прекрасно знаем о них». С этих слов начал послематчевую пресс-конференцию наставник столичных армейцев Виктор Гончаренко. Его команда уступила «Ференцварошу» со счётом 0:1. Первый и единственный мяч забил нападающий «Ференцвароша» Роланд Варга на 86-й минуте с паса полузащитника Александра Зубкова. Мнение игроков относительно этой игры разошлись. Кто-то, как Вадим Карпов, признали, что москвичи технически не так оснащены, как игроки соперника. Кто-то, как Магнуссон считает, что сыграли неплохо, только просто не смогли забить.
Прокомментировать эту встречу НСН попросила экс-игрока сборной России Валерия Кечинова.
«Играли неплохо, были моменты. Не забили сами и в итоге проиграли. Это нехорошо, потому что это третье поражение команды. Мы все ожидали лучшего и большего, так что это пока провальное поражение», - поделился своим мнением футболист.
Это поражение стало для армейцев третьим подряд в нынешнем розыгрыше Лиги Европы. До этого москвичи проиграли испанскому «Эспаньолу» и болгарскому «Лудогорцу». После трех туров ЦСКА занимает последнее место в группе H, не набрав ни одного очка. Первое место занимает «Эспаньол» с семью очками, второе — «Лудогорец», набравший шесть очков, третья позиция у «Ференцвароша».
Теперь к ложке дегтя прибавим ложку меда. «Краснодар» после четырех поражений подряд заставил соперника сложить оружие. Да еще и на своем поле. После двух туров российская команда располагалась на последнем месте в таблице, не набрав ни одного очка. Более того, в двух играх краснодарцы смогли забить лишь один гол, в то время как в их воротах побывало семь мячей. И вот в Турции «быки» обыграли ««Трабзонспор» -2:0. Автором первого гола стал нападающий «Краснодара» Маркус Берг, отправив мяч в ворота соперника на 49-й минуте. В компенсированное время преимущество «быков» увеличил полузащитник Тонни де Вильена.
В чем причина предыдущих поражений и что это раз как раз пошло так, НСН объяснил экс-игрок сборной России Николай Писарев.
«На фоне остальных команд — выиграли, это хорошо. Принесли очки в общую копилку. Но нашим клубам тяжело играть по две игры в неделю. Нет сил на играть на двух фронтах: и в чемпионате Премьер-лиги, и в еврокубках. В «Краснодаре» много травмированных, и это еще больше усложняет ситуацию. Нет времени восстановиться», - заявил Писарев.
В следующем туре «Краснодар» проведет домашний матч 7 ноября против «Трабзонспора». Встреча станет определяющей, безусловно, если взять еще три очка, то станет легче бороться за плей-офф. И это вполне возможно.
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