Швеция хочет отказать в визах российским лыжникам на ЧМ-2027

Шведская лыжная федерация вместе с Национальной спортивной конфедерацией планирует добиться отказа в выдаче виз российским спортсменам, чтобы не допустить их к чемпионату мира 2027 года в Фалуне. Об этом сообщил телеканал SVT.

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Генсек ассоциации Пернилла Бонде объяснила, что с этим вопросом стоит обратиться и в МИД, чтобы проанализировать правила въезда для граждан разных государств. По ее словам, решение о допуске россиян на международные турниры уже принято, и его приходится соблюдать.

Министр по вопросам миграции Юхан Форсселль добавил, что правительство и спортивное сообщество якобы против атлетов из РФ и Белоруссии на международных соревнованиях. Он заявил, что сейчас анализируются правовые основания, которые позволят отказать им в визах. Чиновник упомянул положения о потенциальной угрозе безопасности страны.

Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027-го. Профильная международная Федерация с февраля 2022-го запретила российским спортсменам выступать под национальным флагом и с гимном.

Сейчас они вынуждены выступать под нейтральным статусом. Его получили уже 13 представителей РФ.

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ФОТО: AP / ТАСС
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