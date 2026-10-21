Швеция хочет отказать в визах российским лыжникам на ЧМ-2027

Генсек ассоциации Пернилла Бонде объяснила, что с этим вопросом стоит обратиться и в МИД, чтобы проанализировать правила въезда для граждан разных государств. По ее словам, решение о допуске россиян на международные турниры уже принято, и его приходится соблюдать.



Министр по вопросам миграции Юхан Форсселль добавил, что правительство и спортивное сообщество якобы против атлетов из РФ и Белоруссии на международных соревнованиях. Он заявил, что сейчас анализируются правовые основания, которые позволят отказать им в визах. Чиновник упомянул положения о потенциальной угрозе безопасности страны.



Чемпионат мира по лыжным видам спорта пройдет в Фалуне с 24 февраля по 7 марта 2027-го. Профильная международная Федерация с февраля 2022-го запретила российским спортсменам выступать под национальным флагом и с гимном.



Сейчас они вынуждены выступать под нейтральным статусом. Его получили уже 13 представителей РФ.

