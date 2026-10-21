СМИ: В Италии начались перебои с продуктами из-за протестов
В итальянском регионе Кампания возник дефицит базовых продуктов в супермаркетах из-за протестов автоперевозчиков. Они выступили против подорожания топлива и блокируют дороги и развязки на юге страны. Об этом пишет газета Fatto Quotidiano.
По данным издания, исчезли мука, молоко, сахар и макароны. Опустевшие витрины заметили в Неаполе и окрестных городах. В некоторых местах пропали томатные соусы, консервированные помидоры, колбасы, сыр, яйца и хлеб.
Одна из местных жительниц, не сумевшая найти привычные товары, сравнила ситуацию с войной. По ее словам, на полках остались только шоколад, конфеты и пара упаковок печенья.
Еще одна собеседница газеты подчеркнула, что проблема не только в росте цен на дизель: килограмм помидоров, который раньше стоил €2, подорожал до €6.
Многим производителям пришлось остановить или сократить работу: доставить муку с мельниц в Апулии и на Сицилии вовремя невозможно. В районе Вомеро люди начали запасаться макаронами, водой и туалетной бумагой. На улицах — длинные очереди на заправках и всеобщий хаос.
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