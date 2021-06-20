Швейцария заняла третье место в группе А Евро-2020

Швейцария на протяжении матча увереннее атаковала противника, и в результате первый мяч в воротах Турции оказался на 6-й минуте игры. Его забил Харис Сеферович. Ровно через 20 минут сборная Швейцарии удвоила свою победу успешным ударом Шердана Шакири. Турция стараниями Ирфана Кахведжи отыграла один мяч на 62-й минуте. Однако, Шакири на 68-й минуте аннулировал возможности турецких футболистов добиться успеха.

Таким образом, команда Италии в целом получила 9 очков – и первое место в группе А; команда Уэльса 4 очка – и вторую позицию в турнирной таблице. У Швейцарии тот же результат по очкам, что у Уэльса, однако, команда оказалась на третьем месте из-за худшей разницы мячей. Турция, у которой 0 очков, - на последнем месте в группе А.

