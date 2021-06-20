Швейцария заняла третье место в группе А Евро-2020

Национальная команда Швейцарии получила преимущество в игре со сборной Турции (3:1) и вышла на третье место в группе А Чемпионата Европы по футболу 2020 года. Матч 3-го тура группового этапа Евро-2020 прошел в Баку на стадионе «Олимпийский» 20 июня, в воскресенье.

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Швейцария на протяжении матча увереннее атаковала противника, и в результате первый мяч в воротах Турции оказался на 6-й минуте игры. Его забил Харис Сеферович. Ровно через 20 минут сборная Швейцарии удвоила свою победу успешным ударом Шердана Шакири. Турция стараниями Ирфана Кахведжи отыграла один мяч на 62-й минуте. Однако, Шакири на 68-й минуте аннулировал возможности турецких футболистов добиться успеха.

Таким образом, команда Италии в целом получила 9 очков – и первое место в группе А; команда Уэльса 4 очка – и вторую позицию в турнирной таблице. У Швейцарии тот же результат по очкам, что у Уэльса, однако, команда оказалась на третьем месте из-за худшей разницы мячей. Турция, у которой 0 очков, - на последнем месте в группе А.

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ФОТО: Чемпионат Европы по футболу 2020
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