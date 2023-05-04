Шведским спортсменам запретили соревноваться с россиянами

Шведская федерация фехтования объявила о запрете для представляющих страну спортсменов участвовать в соревнованиях вместе с гражданами России и Белоруссии.

Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

В заявлении организации отмечается, что запрет касается турниров как на скандинавском, так и на европейском и международном уровнях.

Также в шведской федерации напомнили, что выступают против решения Международной федерации фехтования (FIE) о допуске россиян и белорусов к международным соревнованиям.

Ранее Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение допустить россиян и белорусов до соревнований в качестве нейтральных спортсменов, сообщает RT.

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