Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Указано, что Польша опасается участия в состязаниях российских и белорусских фехтовальщиц без особого контроля.

В свою очередь соревнования по этой же причине отменили Германия, Дания, Финляндия и Франция.

Тем временем Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

