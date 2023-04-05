Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
Польша не проведет этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин в Познани. Отмечается, что это связано с допуском на соревнования спортсменок из Белоруссии и России. Соответствующая информация размещена на портале Польской федерации фехтования.
Указано, что Польша опасается участия в состязаниях российских и белорусских фехтовальщиц без особого контроля.
В свою очередь соревнования по этой же причине отменили Германия, Дания, Финляндия и Франция.
Тем временем Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,7 млн+8 636 / сут.
Умерли
397 тыс.+36 / сут.
Выздоровели
22,0 млн+11 807 / сут.
- Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян
- ВТО не исключила скачка цен на газ в Европе следующей зимой
- Жилая многоэтажка горит в Петербурге. Видео
- Шохин: правительство и бизнес обсуждают процент единовременного взноса
- Путин заявил, что Россия открыта к диалогу со всеми странами
- Зеленский заявил, что между Украиной и Польшей не будет границ
- ВТО: Цены на продовольствие в мире выросли на 18%, удобрения подорожали на 63%
- В Госдепе захотели признать арестованного в России Гершковича незаконно задержанным
- Польша передаст Украине еще четыре истребителя МиГ-29
- Литовского лидера уличили в членстве в КПСС
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru