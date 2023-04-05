Польша отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Польша не проведет этап Кубка мира по фехтованию на рапирах среди женщин в Познани. Отмечается, что это связано с допуском на соревнования спортсменок из Белоруссии и России. Соответствующая информация размещена на портале Польской федерации фехтования.

Германия отказалась проводить этап Кубка мира по фехтованию из-за допуска россиян

Указано, что Польша опасается участия в состязаниях российских и белорусских фехтовальщиц без особого контроля.

В свою очередь соревнования по этой же причине отменили Германия, Дания, Финляндия и Франция.

Тем временем Европейская легкоатлетическая ассоциация сохранила санкции в отношении спортсменов из России и Белоруссии. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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