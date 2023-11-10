Шведский хоккеист во время матча НХЛ отправил в нокдаун Евгения Малкина
Российский нападающий клуба НХЛ «Питтсбург Пингвинз» был отправлен в нокдаун во время матча против «Лос-Анджелес Кингз», сообщает РИА Новости.
В середине первого периода россиянин стал участником потасовки, произошедшей у ворот его команды. Малкин вступился за своего одноклубника Криса Летанга и ударил по лицу нападающего соперников Адриана Кемпе. В ответ игрок «Лос-Анджелес Кингз» нанёс три удара, в результате Евгений ушёл в небольшой нокдаун.
В итоге Летанг и Кемпе получили две и четыре штрафных минуты, соответственно. Малкина арбитры пожалели.
Матч завершился победой «пингвинов в овертайме» со счётом 3:4. На счету Малкина голевая передача.
Ране в Краснодаре во время матча любительской лиги футболист нокаутировал судью за жёлтую карточку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru