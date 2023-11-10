Шведский хоккеист во время матча НХЛ отправил в нокдаун Евгения Малкина

В середине первого периода россиянин стал участником потасовки, произошедшей у ворот его команды. Малкин вступился за своего одноклубника Криса Летанга и ударил по лицу нападающего соперников Адриана Кемпе. В ответ игрок «Лос-Анджелес Кингз» нанёс три удара, в результате Евгений ушёл в небольшой нокдаун.

В итоге Летанг и Кемпе получили две и четыре штрафных минуты, соответственно. Малкина арбитры пожалели.

Матч завершился победой «пингвинов в овертайме» со счётом 3:4. На счету Малкина голевая передача.

Ране в Краснодаре во время матча любительской лиги футболист нокаутировал судью за жёлтую карточку, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».