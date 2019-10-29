Американское гражданство Малкина привело Фетисова в недоумение

Российский нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Питтсбург Пингвинс», участник общественного движения Putin team Евгений Малкин подтвердил наличие у него американского гражданства. Спортсмен уверен, что ничего плохого в этом нет, так как США являются его «вторым домом».

Однако такое решение хоккеиста привело в недоумение легенду российского хоккея, депутата Госдумы Вячеслава Фетисова, который сам в своё время выступал в НХЛ.

«Для игр это точно не нужно. Я бы никогда себе не позволил брать американское гражданство. Я не знаю, [как к этому относиться]», - заявил Фетисов в интервью НСН.

Напомним, о наличии у Малкина российского гражданства рассказал юрист Дмитрий Мачихин. По его словам эта информация всплыла в ходе расследования дела о вложениях хоккеиста в мошеннический проект, связанный с криптовалютами.

