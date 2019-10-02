Шведский биатлонист потребовал отстранения спортсменов РФ от международных соревнований

По его словам, решение об отстранении российских спортсменов от соревнований должно быть принято в связи с «манипуляциями с допинг-пробами в московской лаборатории». Он также призвал вновь дисквалифицировать РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).



Ранее 20 сентября стало известно, что Россию подозревают в манипулировании лабораторными данными. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала, что Московская антидопинговая лаборатория, из-за которой WADA может лишить Россию участия в Олимпиаде-2020, не имеет к РУСАДА никакого отношения.

