Шведский биатлонист потребовал отстранения спортсменов РФ от международных соревнований

2 октября 201921:15

Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон опубликовал письмо в норвежском издании Idrettspolitikk с призывом отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом пишет РБК.

Токио как повторение Рио. Россию могут отстранить от Олимпиады-2020?

По его словам, решение об отстранении российских спортсменов от соревнований должно быть принято в связи с «манипуляциями с допинг-пробами в московской лаборатории». Он также призвал вновь дисквалифицировать РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).

Ранее 20 сентября стало известно, что Россию подозревают в манипулировании лабораторными данными. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала, что Московская антидопинговая лаборатория, из-за которой WADA может лишить Россию участия в Олимпиаде-2020, не имеет к РУСАДА никакого отношения.

Добавляйте НСН в избранные источники Яндекс.Новостей

ФОТО: flickr.com
ТЕГИ:ДопингРусада