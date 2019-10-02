Шведский биатлонист потребовал отстранения спортсменов РФ от международных соревнований
Шведский биатлонист, олимпийский чемпион Себастьян Самуэльссон опубликовал письмо в норвежском издании Idrettspolitikk с призывом отстранить всех российских спортсменов от участия в международных соревнованиях. Об этом пишет РБК.
По его словам, решение об отстранении российских спортсменов от соревнований должно быть принято в связи с «манипуляциями с допинг-пробами в московской лаборатории». Он также призвал вновь дисквалифицировать РУСАДА (Российское антидопинговое агентство).
Ранее 20 сентября стало известно, что Россию подозревают в манипулировании лабораторными данными. Заместитель генерального директора РУСАДА Маргарита Пахноцкая в эфире НСН рассказала, что Московская антидопинговая лаборатория, из-за которой WADA может лишить Россию участия в Олимпиаде-2020, не имеет к РУСАДА никакого отношения.
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