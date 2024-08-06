Швед установил мировой рекорд в прыжках с шестом на Олимпиаде
6 августа 202406:19
Шведский прыгун с шестом Арман Дюплантис, который является двукратным чемпионом мира, установил новый рекорд на Олимпийских играх в Париже, сообщает RT.
Он преодолел планку в 6,25 м, обновив на 1 см собственное достижение, поставленное в апреле 2024 года.
Ранее пловчиха из Израиля не попала на финальный заплыв из-за ужина МОК, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru