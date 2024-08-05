Пловчиха из Израиля не попала на финальный заплыв из-за ужина МОК
Участница Олимпиады в Париже от сборной Израиля Анастасия Горбенко пропустила свой финальный заплыв на дистанции 200 метров комплексным плаванием из-за ужина, организованного Международным олимпийским комитетом (МОК). Об этом сообщило издание Ynetnews.
В квалификации спортсменка показала девятый результат и стала первой запасной на финал, если кто-то из восьми участниц не сможет выступить. Позднее австралийка Элла Рамзи снялась с соревнований из‑за болезни, таким образом, в финал вызвали Горбенко.
Однако девушке сообщили об этом всего за 25 минут до старта, когда она шла на ужин, организованный МОК. Ситуация возмутила израильскую делегацию, и там заявили, что пловчиха не будет участвовать в соревнованиях из-за такого позднего вызова.
Ранее стало известно, что Олимпийский комитет Парагвая (ОКП) попросил пловчиху Луану Алонсо покинуть Олимпийскую деревню за ночевку вне спортивной территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru