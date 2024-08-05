Пловчиха из Израиля не попала на финальный заплыв из-за ужина МОК

В квалификации спортсменка показала девятый результат и стала первой запасной на финал, если кто-то из восьми участниц не сможет выступить. Позднее австралийка Элла Рамзи снялась с соревнований из‑за болезни, таким образом, в финал вызвали Горбенко.

Однако девушке сообщили об этом всего за 25 минут до старта, когда она шла на ужин, организованный МОК. Ситуация возмутила израильскую делегацию, и там заявили, что пловчиха не будет участвовать в соревнованиях из-за такого позднего вызова.

Ранее стало известно, что Олимпийский комитет Парагвая (ОКП) попросил пловчиху Луану Алонсо покинуть Олимпийскую деревню за ночевку вне спортивной территории, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

