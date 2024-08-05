Польскую каноистку с положительным допинг-тестом допустили до Олимпиады
Спортивный арбитражный суд (CAS) допустил до участия в Олимпиаде каноистку из Польши Дороту Боровскую, которая была временно отстранена за нарушение антидопинговых правил, сообщили в Международном агентстве допинг-тестирования (ITA).
Положительный результат теста на допинг Боровской пришел 18 июля. В нем обнаружили метаболит клостебола, который запрещен как андрогенный стероид. Спортсменка была временно отстранена от участия во всех соревнованиях.
Сама спортсменка заявила, что запрещенное вещество попало в ее организм случайно, оно содержалось в препарате для лечения травм ее собаки. В ITA уточнили, что количество вещества в организме спортсменки было очень низким и не повлияло на ее производительность. Арбитражный суд по спортивным антидопинговым отделам установил, в ее деле отсутствует «вина или халатность», поэтому Боровская «может свободно участвовать в мероприятиях».
Ранее олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова объяснила, почему США невыгодны вбросы о допинге в российском спорте, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru