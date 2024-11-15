«Шоу, а не бой»: От поединка Тайсона и Пола ждут эмоций, а не спорта

Грядущий бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном будет не классическим боксерским поединком, а шоу, которое ждет публика, рассказал НСН тренер звезды UFC Сергея Павловича Артем Бараночников.

Сегодня состоится боксерский поединок между Полом и Тайсоном. Бой пройдет на стадионе AT & T в Арлингтоне, штат Техас. Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за того, что у Тайсона обострилась язва на борту самолета. Бараночников отметил, что Тайсон до сих пор сохраняет хорошую спортивную форму.