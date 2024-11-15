«Шоу, а не бой»: От поединка Тайсона и Пола ждут эмоций, а не спорта

Грядущий бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном - шоу, которое подарит зрителям эмоции, сказал НСН Артем Бараночников.

Грядущий бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном будет не классическим боксерским поединком, а шоу, которое ждет публика, рассказал НСН тренер звезды UFC Сергея Павловича Артем Бараночников.

Сегодня состоится боксерский поединок между Полом и Тайсоном. Бой пройдет на стадионе AT & T в Арлингтоне, штат Техас. Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за того, что у Тайсона обострилась язва на борту самолета. Бараночников отметил, что Тайсон до сих пор сохраняет хорошую спортивную форму.

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«Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, безусловно, привлек внимание публики, и это неудивительно. Формат медийных боев сейчас на пике популярности, потому что объединяет спорт, шоу и личные истории. Что касается этого конкретного боя, я думаю, что это больше шоу, чем классический боксерский поединок. Джейк Пол — умелый бизнесмен и медийная личность, он делает всё, чтобы его бои оставались в центре внимания. Майк Тайсон, в свою очередь, легенда бокса, и даже сейчас он сохраняет форму, чтобы быть конкурентоспособным, пусть и на любительском уровне», - сказал собеседник НСН.
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По его словам, этот бой станет настоящим шоу, которое обеспечит спортсменов медийностью и деньгами.

«Предсказать исход сложно, потому что многое зависит от целей участников. Если Тайсон подойдет к бою серьезно, его опыт и техника могут стать решающими. Однако стоит учитывать возраст и физическое состояние — это не тот Тайсон, которого мы помним в лучшие годы. Джейк Пол, напротив, моложе, и за последние годы он неплохо прокачал свои навыки. Его сильная сторона — удар, особенно одиночные выстрелы, которые он умеет грамотно разыгрывать. Если говорить о возможном исходе, я бы предположил, что Джейк Пол попытается растянуть бой и использовать свою скорость и свежесть, а Тайсон — агрессивно начнет с первых раундов, чтобы воспользоваться своим опытом. Однако кто окажется сильнее, зависит от их готовности. В любом случае, это шоу, которое подарит зрителям эмоции. Независимо от того, кто победит, оба уже выиграли в плане интереса, медийности и денег», - отметил спортсмен.

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ФОТО: ТАСС / AP
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