«Шоу, а не бой»: От поединка Тайсона и Пола ждут эмоций, а не спорта
Грядущий бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном - шоу, которое подарит зрителям эмоции, сказал НСН Артем Бараночников.
Грядущий бой между Джейком Полом и Майком Тайсоном будет не классическим боксерским поединком, а шоу, которое ждет публика, рассказал НСН тренер звезды UFC Сергея Павловича Артем Бараночников.
Сегодня состоится боксерский поединок между Полом и Тайсоном. Бой пройдет на стадионе AT & T в Арлингтоне, штат Техас. Изначально поединок был запланирован на 20 июля, но был отложен из-за того, что у Тайсона обострилась язва на борту самолета. Бараночников отметил, что Тайсон до сих пор сохраняет хорошую спортивную форму.
«Бой между Майком Тайсоном и Джейком Полом, безусловно, привлек внимание публики, и это неудивительно. Формат медийных боев сейчас на пике популярности, потому что объединяет спорт, шоу и личные истории. Что касается этого конкретного боя, я думаю, что это больше шоу, чем классический боксерский поединок. Джейк Пол — умелый бизнесмен и медийная личность, он делает всё, чтобы его бои оставались в центре внимания. Майк Тайсон, в свою очередь, легенда бокса, и даже сейчас он сохраняет форму, чтобы быть конкурентоспособным, пусть и на любительском уровне», - сказал собеседник НСН.
По его словам, этот бой станет настоящим шоу, которое обеспечит спортсменов медийностью и деньгами.
«Предсказать исход сложно, потому что многое зависит от целей участников. Если Тайсон подойдет к бою серьезно, его опыт и техника могут стать решающими. Однако стоит учитывать возраст и физическое состояние — это не тот Тайсон, которого мы помним в лучшие годы. Джейк Пол, напротив, моложе, и за последние годы он неплохо прокачал свои навыки. Его сильная сторона — удар, особенно одиночные выстрелы, которые он умеет грамотно разыгрывать. Если говорить о возможном исходе, я бы предположил, что Джейк Пол попытается растянуть бой и использовать свою скорость и свежесть, а Тайсон — агрессивно начнет с первых раундов, чтобы воспользоваться своим опытом. Однако кто окажется сильнее, зависит от их готовности. В любом случае, это шоу, которое подарит зрителям эмоции. Независимо от того, кто победит, оба уже выиграли в плане интереса, медийности и денег», - отметил спортсмен.
Ранее депутат Госдумы, боксер Николай Валуев заявил «Радиоточке НСН», что не стоит воспринимать всерьез отстранение боксера Александра Поветкина из-за допинг-пробы десятилетней давности, так как и ITA, и ВАДА давно стали политизированными, а это решение никак не скажется на жизни боксера.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Оппозиция в Абхазии передала президенту требование об отставке
- СМИ: Зеленский пытался отговорить Шольца от разговора с Путиным
- Россия ограничила экспорт в США обогащенного урана
- Путин по телефону обсудил с Шольцем конфликт на Украине
- Россиянам назвали необходимые для зимы опции автомобиля
- Российские туристы продолжают бронировать отели в Абхазии
- Экс-генпрокурор Абхазии заявил, что протесты не имеют отношения к России
- Россиянам рекомендовали отказаться от поездок в Абхазию
- Захарова: Россия озабочена развитием ситуации в Абхазии
- Кабмин Германии подтвердил телефонный разговор Шольца и Путина
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru