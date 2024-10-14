Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
Промоутеры ООО «Эйчэфси Медиа» (дисциплина «кулачный бой» вида спорта «бокс») и ООО «Боксинг Интертеймент» (дисциплина «профессиональный бокс» вида спорта «бокс»), имеющие непосредственное отношение к Hardcore fighting (Hardcore FC) и Hardcore boxing, лишились лицензий. Об этом сообщает пресс-служба Федерации бокса России.
Отмечается, что решение было принято из-за грубых и систематических нарушений промоутерами правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, а также взаимодействия субъектов профессионального боя.
«Обе организации, в том числе, не представили соглашения между промоутером и бойцами... не представили перечень профессиональных спортивных соревнований, а также порядка компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад Супервайзера», - говорится в сообщении.
Также в Федерации указали, что в Интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.
Ранее Международный олимпийский комитет принял решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, из списка признанных федераций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В Китае обнаружили гробницу возрастом около пяти тысяч лет
- В РСТ сообщили о снижении интереса россиян к зарубежным турам
- Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков
- В России предложили создать аналог Нобелевской премии в странах БРИКС
- Гильдия продюсеров России учредила новую Национальную кинопремию
- Минобороны РФ сообщило о старте российско-пакистанских учений «Дружба-2024»
- Евросоюз расширил антимолдавские санкции
- Трамп потребовал от Харрис пройти тест на остроту ума
- Катя Лель решила не судиться с Отаром Кушанашвили
- ВЦИОМ: Каждый третий россиянин гордится цирком в России
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru