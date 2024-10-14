Промоушен Hardcore лишили лицензии на проведение боксерских поединков

Отмечается, что решение было принято из-за грубых и систематических нарушений промоутерами правил вида спорта «бокс» и регламентов взаимодействия субъектов кулачного боя, а также взаимодействия субъектов профессионального боя.

«Обе организации, в том числе, не представили соглашения между промоутером и бойцами... не представили перечень профессиональных спортивных соревнований, а также порядка компенсации расходов, связанных с оплатой услуг судейских бригад Супервайзера», - говорится в сообщении.

Также в Федерации указали, что в Интернете были опубликованы видеоматериалы с уличными драками и оскорблениями между участниками соревнований.

Ранее Международный олимпийский комитет принял решение исключить Международную ассоциацию бокса (IBA), которую возглавляет россиянин Умар Кремлев, из списка признанных федераций, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

