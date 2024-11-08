Константин Цзю выступил против приезда Хелиф на чемпионат России по боксу
Бывший абсолютный чемпион мира в первом среднем весе Константин Цзю заявил, что не хотел бы участия скандальной олимпийской чемпионки Иман Хелиф на чемпионате России по боксу, который проходит в Серпухове.
«Это голословные вещи. Иностранный гражданин не может выступать на чемпионате России. Это же не открытый чемпионат», — сказал он в беседе с NEWS.ru.
Как добавил спортсмен, Международный олимпийский комитет (МОК) не должен был допускать Хелиф до Олимпиады в Париже, тогда бы не было никаких проблем.
На чемпионате мира 2023 года Иман Хелиф не прошла гендерный тест, который доказал повышенный уровень тестостерона в ее организме. Несмотря на это, Международный олимпийский комитет одобрил участие спортсменки в Играх в Париже, где она завоевала золотую медаль, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru