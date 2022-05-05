Шипачев и Войнов перешли в ХК «Ак Барс»

В сообщении говорится, что хоккеистов обменяли на денежную компенсацию.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что Шипачев и Войнов не раз доказывали свой высочайший уровень и подобный обмен серьёзно усилил бы любую команду КХЛ.

«Мы рады, что их новым клубом стал «Ак Барс». Их переход улучшит качество нашей игры на всех участках площадки и во всех форматах», - подчеркнул он.

Ранее Дмитрий Квартальнов покинул пост главного тренера «Ак Барса». Вместе с ним из команды ушёл и его тренерский штаб.

