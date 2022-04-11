Квартальнов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»

В сообщении говорится, что Квартальнов стал самым побеждающим тренером Лиги, в период его руководства клубом были установлены рекорды по количеству собственных воспитанников в команде, а также по посещаемости домашних матчей.

Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что сотрудничество с Квартальновым было плодотворным и позволило выполнить часть стратегических целей.

«Мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт. Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая», - добавил он.

Ранее Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2022/23, в следующем регулярном чемпионате участие примут 22 клуба - это наименьшее число в истории турнира.