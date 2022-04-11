Квартальнов покинул пост главного тренера ХК «Ак Барс»
Дмитрий Квартальнов и его тренерский штаб покидают хоккейный клуб «Ак Барс», об этом сообщает пресс-служба казанской команды.
В сообщении говорится, что Квартальнов стал самым побеждающим тренером Лиги, в период его руководства клубом были установлены рекорды по количеству собственных воспитанников в команде, а также по посещаемости домашних матчей.
Генеральный менеджер «Ак Барса» Марат Валиуллин заявил, что сотрудничество с Квартальновым было плодотворным и позволило выполнить часть стратегических целей.
«Мы не выиграли Кубок вместе, в связи с чем принято решение не продлевать контракт. Новый главный тренер «Ак Барса» будет назначен до 1 мая», - добавил он.
Ранее Совет директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) утвердил состав участников сезона-2022/23, в следующем регулярном чемпионате участие примут 22 клуба - это наименьшее число в истории турнира.
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