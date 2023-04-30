«Шинник» объявил об уходе Вадима Евсеева с поста главного тренера
30 апреля 202313:16
Ярославский футбольный клуб «Шинник» сообщил об уходе Вадима Евсеева с поста наставника, передают СМИ со ссылкой на пресс-службу команды.
Контракт прекращается по соглашению сторон. Футбольный клуб поблагодарил тренера за работу и пожелал успехов в дальнейшей деятельности.
Евсеев возглавил «Шинник» летом 2021 года. Под руководством специалиста команда провела 29 матчей.
Германский футбольный клуб «Герта» 16 апреля объявил об увольнении главного тренера Сандро Шварца. Ранее он работал с московским «Динамо», передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru