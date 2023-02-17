Игрок «Шинника» рассказал об угрозах после драки с украинцами в отеле в Турции
Игрок ярославского футбольного клуба «Шинник» Артем Семейкин рассказал об угрозах в свой адрес после драки с футболистами украинского «Миная» в Турции. Об этом сообщает РИА Новости.
Ранее стало известно, что российские и украинские футболисты устроили массовую драку в турецком отеле Royal Seginus. Как заявили представители «Шинника», инициатором конфликта были игроки «Миная». Российские футболисты не получили травм. Впоследствии обеим командам пришлось выселиться из отеля.
Как отметил Семейкин, после инцидента ему написали «примерно десять» украинцев.
«Это даже не угрозы, просто какая-то чепуха написывает. Содержание сообщений примерно такое, что найдем, поймаем и все такое», — рассказал спортсмен.
По словам футболиста, в драке «получили» и российские, и украинские игроки. Семейкин отметил, что сейчас чувствует себя «великолепно» и отдыхает с женой.
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