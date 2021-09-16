Владимир Путин принял приглашение КНР посетить зимние Олимпийские игры 2022, которые пройдут в Пекине. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров, передают «Известия».

Ранее сообщалось, что российские спортсмены выступят на Играх в Пекине под музыку Чайковского вместо официального гимна.

Олимпиада пройдет с 4 по 20 февраля 2022 года в Пекине.

Ранее Путин принял участие в саммите стран ОДКБ в режиме видеоконференции, а также провел телефонный разговор с президентом Вьетнама.

