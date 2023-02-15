Схема лечения фигуриста Костомарова единственно возможная для спасения его жизни - эксперт

Схема лечения привела к вынужденным хирургическим вмешательства, но в текущей ситуации она единственно возможная и оптимальная, заявил медик. Как и любая другая схема, она имеет свою цену, сказал Царенко.

По его словам, специалисты наблюдают положительную динамику. У спортсмена снизилась дыхательная и почечная недостаточность, рассказал врач.

«Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», - подчеркнул медик.

Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, поскольку специалисты учреждения обладают большим опытом лечения коронавирусной инфекции, добавил собеседник агентства.

Костомарова госпитализировали в январе с пневмонией. У фигуриста начались проблемы с кровообращением. По данным СМИ, спортсмену ампутировали обе стопы и кисть, передает НСН.

