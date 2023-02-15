Схема лечения фигуриста Костомарова единственно возможная для спасения его жизни - эксперт
Врачи выбрали единственно верную тактику лечения фигуриста Романа Костомарова, заявил в беседе с ТАСС глава Национального медицинского исследовательского центра "Лечебно-реабилитационный центр" Минздрава РФ Сергей Царенко.
Схема лечения привела к вынужденным хирургическим вмешательства, но в текущей ситуации она единственно возможная и оптимальная, заявил медик. Как и любая другая схема, она имеет свою цену, сказал Царенко.
По его словам, специалисты наблюдают положительную динамику. У спортсмена снизилась дыхательная и почечная недостаточность, рассказал врач.
«Не все угрозы еще сняты, но есть серьезный шанс, что пациент выживет», - подчеркнул медик.
Костомарова перевели в больницу в Коммунарке, поскольку специалисты учреждения обладают большим опытом лечения коронавирусной инфекции, добавил собеседник агентства.
Костомарова госпитализировали в январе с пневмонией. У фигуриста начались проблемы с кровообращением. По данным СМИ, спортсмену ампутировали обе стопы и кисть, передает НСН.
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