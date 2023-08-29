Шахматист Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское

Гроссмейстер будет выступать под флагом Англии. Витюнов чемпион мира 2010 года, он занимает 25-ю позицию в рейтинге ФИДЕ. Он был членом команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира в этом году.

Ранее Международный союз биатлонистов разрешил выступать за Финляндию российской спортсменке Дарье Виролайнен. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

