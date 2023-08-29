Шахматист Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское

Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство, говорится на сайте Международной шахматной организации.

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Гроссмейстер будет выступать под флагом Англии. Витюнов чемпион мира 2010 года, он занимает 25-ю позицию в рейтинге ФИДЕ. Он был членом команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира в этом году.

Ранее Международный союз биатлонистов разрешил выступать за Финляндию российской спортсменке Дарье Виролайнен. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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