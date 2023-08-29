Шахматист Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское
29 августа 202319:27
Российский шахматист Никита Витюгов сменил спортивное гражданство, говорится на сайте Международной шахматной организации.
Гроссмейстер будет выступать под флагом Англии. Витюнов чемпион мира 2010 года, он занимает 25-ю позицию в рейтинге ФИДЕ. Он был членом команды Яна Непомнящего при подготовке к матчу за звание чемпиона мира в этом году.
Ранее Международный союз биатлонистов разрешил выступать за Финляндию российской спортсменке Дарье Виролайнен. Об этом сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Число отравившихся шаурмой в Москве увеличилось до 53
- Пентагон заявил о самостоятельности Киева в военных решениях
- Шахматист Витюгов сменил российское спортивное гражданство на английское
- Bloomberg: Россия рекордно нарастила танкерный экспорт нефти
- Двух человек с сибирской язвой госпитализировали под Воронежем
- «Рубин» обыграл «Урал» в матче Кубка России
- ЦБ: за год число выявленных в Москве черных кредиторов выросло почти на 50%
- Минэнерго РФ: Зависшие на счетах рупии не могли спровоцировать падение рубля
- Шпицберген: Рублёвая зона в норвежской Арктике
- Глава МИД Алжира предложил политическое решение по перевороту в Нигере
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru