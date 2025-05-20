Под новые санкции ЕС попали «Сургутнефтегаз» и глава КамАЗа
Совет Евросоюза опубликовал список физических и юридических лиц, которые попали в 17-й санкционный пакет против России. Согласно документу, рестрикции были введены в отношении гендиректора ПАО «КамАЗ» Сергея Когогина.
В числе физлиц, попавших под новые европейские санкции, также осказались директор музея-заповедника «Херсонес Таврический» Елена Морозова, гендиректор ЦНИИ «Электрон» Алексей Вязников и ректор НИУ «МЭИ» Николай Рогалев.
Что касается юридических лиц, то в этот «чёрный» список внесли «Сургутнефтегаз», страховую компанию ВСК, станкостроительный холдинг «Стан», судоходную компанию «Волжское пароходство», производитель стрелкового оружия Lobaev Arms, производитель БПЛА «Беспилотные системы».
Всего в 17-й антироссийский санкционный пакет Евросоюза внесли 189 судов, 75 человек и организаций.
Ранее Великобритания ввела санкции против Санкт-петербургской валютной биржи и Агентства по страхованию вкладов (АСВ), сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru