Ветврач рассказал, почему сбитый в Подмосковье лось мог скрывать боль

Сбитый в Истринском районе Подмосковья лосенок Илюша мог намеренно не показывать, что испытывает боль, чтобы не привлекать внимание хищников, рассказал ветеринарный врач Андрей Подлужнов. Его слова приводит РЕН ТВ.

Он отметил, что дикие животные, такие как лоси, могут до последнего прятать свои травмы, даже если они очень серьезные, чтобы обезопасить себя от хищников.

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По его словам, хищные животные сразу замечают слабых и больных особей.

Сбитый машиной молодой лось два дня пролежал в траве с переломанными конечностями у дороги неподалеку от села Павловская Слобода после того, как его сбил автомобиль. Водитель сам вызвал полицию, однако в итоге уехал с места происшествия. Местным жителям самим пришлось организовать операцию по его спасению. Прокуратура Московской области начала проверку после сообщений о бездействии служб.

В последствии лося все-таки доставили в парк «Лосиный остров» для оказания помощи, ему предстоит операция, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».


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ФОТО: РИА Новости / Евгений Биятов
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