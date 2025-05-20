Работу системы ЕМИАС удалось восстановить после сбоя
После произошедшего сбоя восстановил работу электронный сервис Единой медицинской информационно-аналитической системы (ЕМИАС), сообщил столичный Департамент здравоохранения в своем Telegram-канале.
«В данный момент работа сервиса "Электронная медицинская карта" на портале mos.ru и в приложении "ЕМИАС.ИНФО" восстановлена», — заверили в департаменте.
Напомним, сбои также наблюдались в работе Федеральной налоговой службы, системы «Честный знак», сервиса «Госключ» и системе электронного документооборота СБИС. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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