СМИ: Хореографа Юрия Григоровича кремируют
20 мая 202513:48
Народный артист СССР Юрий Григорович будет кремирован. Об этом со ссылкой на источник в окружении легендарного хореографа сообщает РИА Новости.
Собеседник агентства указал, что кремация была последней волей Григоровича в завещании.
«Затем 23 мая хореограф будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой», - добавил он.
Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Григоровича, который умер 19 мая на 99-м году жизни, сообщает RT.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru