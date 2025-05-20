СМИ: Хореографа Юрия Григоровича кремируют

Народный артист СССР Юрий Григорович будет кремирован. Об этом со ссылкой на источник в окружении легендарного хореографа сообщает РИА Новости.

Умер советский и российский хореограф Юрий Григорович

Собеседник агентства указал, что кремация была последней волей Григоровича в завещании.

«Затем 23 мая хореограф будет похоронен на Новодевичьем кладбище, рядом с супругой, балериной Наталией Бессмертновой», - добавил он.

Ранее президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким Григоровича, который умер 19 мая на 99-м году жизни, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Сергей Кузнецов
ТЕГИ:КультураКрематорийПохороныНародный Артист

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