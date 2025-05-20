Умерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель
На 89 году жизни скончалась актриса культовых мексиканских сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Аурора Клавель, сообщило издание El Imparcial.
О смерти актрисы сообщили ее родственники. Уточняется, что у женщины не было детей, а последние годы за ней ухаживала ее сестра Иоланда.
В 1961-м Клавель впервые снялась в кино, а в 1994-м исполнила роль в картине «Гордые сыны Тараумары», который получил премию на Каннском кинофестивале. Слава к актрисе пришла после того, как она получила роль в сериале «Богатые тоже плачут». На счету актрисы более 120 проектов.
Ранее скончалась эстонская актриса и балерина Татьяна Басова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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- Умерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель
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