Умерла актриса сериалов «Богатые тоже плачут» и «Дикая роза» Аурора Клавель

На 89 году жизни скончалась актриса культовых мексиканских сериалов «Дикая роза» и «Богатые тоже плачут» Аурора Клавель, сообщило издание El Imparcial.

О смерти актрисы сообщили ее родственники. Уточняется, что у женщины не было детей, а последние годы за ней ухаживала ее сестра Иоланда.

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В 1961-м Клавель впервые снялась в кино, а в 1994-м исполнила роль в картине «Гордые сыны Тараумары», который получил премию на Каннском кинофестивале. Слава к актрисе пришла после того, как она получила роль в сериале «Богатые тоже плачут». На счету актрисы более 120 проектов.

Ранее скончалась эстонская актриса и балерина Татьяна Басова, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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