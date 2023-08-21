Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам
Российская шахматистка Александра Горячкина впервые в карьере выиграла Кубок мира, сообщает ТАСС.
Соперницей россиянки была представительница Болгарии Нургюл Салимова. Первые две партии шахматистки сыграли в ничью, а на тай-брейке сильнее оказалась Горячкина.
Третьей на турнире стала украинка Анна Музычук. Вместе с Горячкиной и Салимовой она получила право выступить на турнире претенденток в 2024 году.
Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не намерен менять спортивное гражданство, однако у него нет желания выступать за российскую сборную «при нынешних отношениях с федерацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru