Россиянка Александра Горячкина выиграла Кубок мира по шахматам

Соперницей россиянки была представительница Болгарии Нургюл Салимова. Первые две партии шахматистки сыграли в ничью, а на тай-брейке сильнее оказалась Горячкина.

Третьей на турнире стала украинка Анна Музычук. Вместе с Горячкиной и Салимовой она получила право выступить на турнире претенденток в 2024 году.

Ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий заявил, что не намерен менять спортивное гражданство, однако у него нет желания выступать за российскую сборную «при нынешних отношениях с федерацией», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

