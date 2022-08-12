Шахматист Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени
Российский шахматист Сергей Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает ТАСС.
Награждение в преддверии Дня физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа, состоялось в пятницу в министерстве спорта.
Награду гроссмейстеру вручил лично министр спорта РФ Олег Матыцин, который поздравил всех присутствующих на церемонии с профессиональным праздником.
«На нас все смотрят, нас хотят поддавить, накладывают санкции, но мы как пружина - чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается», - отметил министр в поздравлении.
Помимо Карякина в этот день получили государственные награды пловцы Михаил Довгалюк и Александр Красных, гандболистки Екатерина Ильина, Ольга Фомина, Елена Михайличенко и Анна Седойкина, прыгун в воду Виктор Минибаев, баскетболистка Анастасия Логунова, а также Мария Гончарова, выступающая в беге среди лиц с поражением опорно-двигательного аппарата.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин утвердил выплаты москвичам, вошедшим в сборную на XIII зимнюю Паралимпиаду.
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