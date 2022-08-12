Шахматист Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени

Российский шахматист Сергей Карякин удостоен медали «За заслуги перед Отечеством» II степени, сообщает ТАСС.

Награждение в преддверии Дня физкультурника, который отмечается в России во вторую субботу августа, состоялось в пятницу в министерстве спорта.

Награду гроссмейстеру вручил лично министр спорта РФ Олег Матыцин, который поздравил всех присутствующих на церемонии с профессиональным праздником.

«На нас все смотрят, нас хотят поддавить, накладывают санкции, но мы как пружина - чем дольше надавливаешь, тем сильнее она отталкивается», - отметил министр в поздравлении.