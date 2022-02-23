Сергей Юран вновь возглавил подмосковный клуб «Химки»
Сергей Юран назначен новым главным тренером ФК «Химки», сообщает пресс-служба подмосковной команды.
В сообщении говорится, что специалист не только подписал контракт, но и присоединился к клубу, который находится на сборах в Турции.
«С подмосковным клубом у меня связаны хорошие воспоминания, потому что в обоих случаях наш тренерский штаб добивался решения поставленных задач. Я очень рад вернуться домой», - отметил Юран.
Юран уже дважды работал с «Химками» - в 2008-м и 2020 году. В последний раз под его руководством подмосковный клуб завоевал путёвку в РПЛ и дошёл до финала Кубка России.
Ранее футбольная сборная России потеряла одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и переместилась на 35-ю строчку списка.
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