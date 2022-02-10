Сборная России опустилась на 35-е место в рейтинге ФИФА

Футбольная сборная России потеряла одну позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) и переместилась на 35-ю строчку списка. Об этом сообщается на сайте организации.

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Ранее национальная команда занимала 34-е место в рейтинге, на счету сборной 1493,42 очка. С момента обновления списка в декабре 2021 года команда еще не провела ни одного матча.

Возглавила рейтинг ФИФА сборная Бельгии (1828,45 очка), за ней следуют команды Бразилии (1823,42 очка) и Франции (1786,15 очка). В топ-10 также вошли сборные Аргентины, Англии, Италии, Испании, Португалии, Дании и Нидерландов.

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Фото: facebook.com/TeamRussia
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