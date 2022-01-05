Главный тренер ФК «Краснодар» Гончаренко отправлен в отставку

Главного тренера футбольного клуба «Краснодар» Виктора Гончаренко отправили в отставку. Об этом сообщает пресс-служба команды.

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Кроме того, руководство клуба уволит помощников наставника — Василия Березуцкого и Александра Ермаковича.

Гончаренко возглавил краснодарскую команду в 2021 году, до этого белорусский специалист тренировал московский ЦСКА. Контракт тренера с «Краснодаром» действовал до лета 2023 года.

Ранее в отставку ушел главный тренер столичного «Спартака» Руй Витория. Новым наставником красно-белых стал итальянец Паоло Ваноли, напоминает RT.

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Фото: pfc-cska.com
ТЕГИ:ОтставкаТренерФутболКраснодар
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