Сергей Пиняев признан лучшим молодым игроком РПЛ сезона 2022/2023

18-летний футболист получил большее количество голосов тренеров и капитанов команд, выступающих в РПЛ.

По итогам прошедшего сезона он забил два мяча в девяти играх в составе «Локомотива», куда перешел в зимнее трансфертное окно, а также три гола и сделал голевую передачу в 11 матчах за «Крылья Советов».

Пиняев - уроженец Саратова. Он начал тренироваться под руководством собственного отца. Затем на семейном совете было принято решение отправить сына продолжать обучение в столицу. Так он попал в футбольную академию «Чертаново». Свою профессиональную карьеру полузащитник начал в одноименном столичном футбольном клубе, откуда в 2021 году он перешел в самарские «Крылья Советов», а спустя два года оказался в стане железнодорожников.

Ранее экс-полузащитник «Локомотива» Хвича Кварацхелия признан лучшим игроком сезона в Италии, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

