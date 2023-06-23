Гол Кварацхелии признали самым красивым в итальянском чемпионате
Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за московский «Локомотив», был признан автором самого красивого гола в итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023.
В пресс-службе высшего дивизиона чемпионата Италии уточнили, что речь идёт матче 26-го тура. В игре против «Аталанты» грузинский футболист получил передачу от Виктора Осимхена, выполнил несколько обманных движений и отправил мяч в ворота Хуана Муссо. В итоге «Наполи» победил со счётом 2:0.
Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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