Гол Кварацхелии признали самым красивым в итальянском чемпионате

Нападающий «Наполи» Хвича Кварацхелия, ранее выступавший за московский «Локомотив», был признан автором самого красивого гола в итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023.

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В пресс-службе высшего дивизиона чемпионата Италии уточнили, что речь идёт матче 26-го тура. В игре против «Аталанты» грузинский футболист получил передачу от Виктора Осимхена, выполнил несколько обманных движений и отправил мяч в ворота Хуана Муссо. В итоге «Наполи» победил со счётом 2:0.

Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: кадр из трансляции
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