Гол Кварацхелии признали самым красивым в итальянском чемпионате

В пресс-службе высшего дивизиона чемпионата Италии уточнили, что речь идёт матче 26-го тура. В игре против «Аталанты» грузинский футболист получил передачу от Виктора Осимхена, выполнил несколько обманных движений и отправил мяч в ворота Хуана Муссо. В итоге «Наполи» победил со счётом 2:0.

Ранее Кварацхелия был признан лучшим игроком итальянской «Серии A» в сезоне 2022/2023, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

